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Dünya

Elton John'dan AIDS mücadelesine destek KİEV (A.A)

09 Kasım 2011 21:15

-Elton John'dan AIDS mücadelesine destek KİEV (A.A) - 09.11.2011 - Şarkıcı Elton John, Ukrayna'da AIDS hastalığıyla mücadele projesi başlattı. Elton John AIDS Vakfı ile Ukrayna'daki bir AIDS ile mücadele grubunun ortaklaşa yürüteceği projeyle, AIDS'e yol açan HIV'ye yakalanmaları yüksek risk altında olan onbinlerce evsiz kadına test yapılması amaçlanıyor. Elton John, evsiz kadınların tıbbi ve psikolojik tedavi göreceklerini, ''onları hayata döndürmek'' için yasal yardım da yapılacağını söyledi. Avrupa'da en fazla AIDS'linin Ukrayna'da olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna kentlerindeki sokaklarda yaklaşık 100 bin genç kadının yaşadığını belirtiyor.

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