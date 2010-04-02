Elton John sahnesi çöktü

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Yetkililer, "dünyanın insan yapımı 7. harikası" olarak seçilen Meksika'nın ünlü Chichen Itza Piramidi'nde verilecek konser için inşa edilen sahnenin bir bölümünün, metal iskeletin üst ışık rayının yere düşmesi sonucu çöktüğünü kaydetti.





Kazada 2 işçinin hafif yaralandığı, diğer işçinin ise bacağı kırıldığı için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaza sırasında Elton John'ın olmadığı, konserin iptal edilmeyeceği ifade edildi.