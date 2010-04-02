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Yaşam

Elton John sahnesi çöktü

Ünlü İngiliz şarkıçı Elton John'ın Meksika'da hafta sonu vereceği konser için hazırlanan sahnenin bir kısmı çöktü.

02 Nisan 2010 03:00

T24- Meksika'da hafta sonu konser verecek ünlü İngiliz şarkıçı Elton için hazırlanan sahnenin bir kısmının çöktü, 3 işçi de yaralandı.


Yetkililer, "dünyanın insan yapımı 7. harikası" olarak seçilen Meksika'nın ünlü Chichen Itza Piramidi'nde verilecek konser için inşa edilen sahnenin bir bölümünün, metal iskeletin üst ışık rayının yere düşmesi sonucu çöktüğünü kaydetti.


Kazada 2 işçinin hafif yaralandığı, diğer işçinin ise bacağı kırıldığı için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaza sırasında Elton John'ın olmadığı, konserin iptal edilmeyeceği ifade edildi.

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