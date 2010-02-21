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Elton John özür dileyecek

Pop şarkıcısı Elton John'un Hazreti İsa ile ilgili açıklaması üzerine dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Elton John s&o

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Pop şarkıcısı Elton John'un Hazreti İsa ile ilgili açıklaması üzerine dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Elton John sözlerinin amacını aştığını söyledi.


ELTON JOHN: İSA EŞCİNSELDİ


Elton John'un BBC'nin "Parade" dergisine verdiği Hz. İsa'ya yönelik demeci üzerine Hıristiyan aleminden sert açıklama geldi.

Filibe bölgesi metropoliti Nikolay, "Uluslararası medyanın böylesi sapıkça görüşleri yayımlıyor olması, çağdaş dünyanın ilahi gerçeklerden ne kadar uzaklaştığının ve ne kadar günaha saplandığının göstergesidir" ifadesini kullandı.

Elton John'un açıklamasının, "kutsal Paskalya orucu döneminde Hıristiyanları doğru yoldan saptırmayı amaçladığını" öne süren Nikolay, "Bu insan (Elton John), kendi günahını Hz. İsa'ya yakıştırmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.

Tepkiler üzerine Elton John, Amerikan WGN-TV kanalı muhabiri Dean Richards'a yaptığı açıklamada sözlerinin amacını aştığını ve yanlış anlaşıldığını ifade etti.

John'un WGN-TV kanalına verdiği röportajın Pazartesi günü yayınlanacağı ve programda sanatçının özür dileyeceği ifade edildi.


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