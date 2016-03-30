Eski korumasından Elton John'a taciz davası

Elton John’un eski korumalarından Jeffery Wenninger, çalıştığı süre boyunca Elton tarafından tacize uğradığını iddia ederek davacı oldu. Wenninger, Elton'un kensine “Seni muhteşem şey seni. Henüz ortaya çıkmamış bir çok gay genine sahipsin” dediğini de öne sürdü.

Gmag'de yer alan habere göre, Wenninger'in ileri sürdüğü bir diğer iddia da Elton’un ona “Penisini dışarı çıkar ve Elton Amca’ya merhaba de” dediği.

Wenninger, 2002 yılından beri yanında çalıştığı Elton'un, 2010 yılından sonra tacizlerinin arttırdığını ve başbaşa oldukları zamanlarda yaptığını iddia etti. Wenninger 2014'ün Eylül ayında işten ayrıldı.

Şu ana kadar Elton John ve temsilcileri herhangi bir açıklama yapmadı.