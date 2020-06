Elton John'dan Rolling Stones'a; sanatçılar Koronavirüs'le mücadele için "Birlikte evdeyiz" mesajı verdi

T24 Dış haberler

Dünyaca ünlü sanatçılar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde birlik olma çağrısı yapmak için yaklaşık 5 saat süren bir canlı yayın gerçekleştirdi. Rolling Stones, Lady Gaga, Elton John gibi sanatçılar şarkı söylerken Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel gibi sunucular salgınla mücadelede ön cephede olanlara teşekkür etti.

Lady Gaga'nın Koronavirüs pandemisiyle ön cephede mücadele edenler için bir "aşk mektubu" olarak tarif ettiği Tek Dünya: Birlikte Evdeyiz yayınına pek çok ünlü isim katıldı. Elton John, Taylor Swift, Rolling Stones, Steve Wonder gibi sanatçılar şarkı söylerken Michelle Obama gibi pek çok tanınmış isim de Koronavirüs süreciyle ilgili kişisel anekdotlarını aktardı.

ABD'nin talk show programlarının en bilinen üç sunucusu Jimmy Kimmel, Stephen Colbert ve Jimmy Fallon tarafından sunulan 5 saatlik yayında öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, hizmet sektöründe çalışanlara özel teşekkürler sunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Global Citizen tarafınan organize edilen yayın iş insanları ve şirketleri Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Dayanışma Fon'una bağış yapmaya çağırdı.

5 saatlik canlı yayında Elton John, evinin bahçesinden bağlanarak I'm Still Standing şarkısını söyledi. The Rolling Stones ise evlerinden bağlanarak You Can't Always Get What You Want şarkısını söyledi. Paul McCartney ise Lady Madonna şarkısını seslendirdi.