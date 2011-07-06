-ELTON JOHN ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci ''Sir'' unvanlı Elton John, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere Ankara'ya geldi. Özel uçakla Ankara'ya gelen John'u, önemli konukların kullandığı CIP kapısında Primeclass personeli çiçeklerle karşıladı. Personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren John, özel korumalarının bulunduğu eskortlar eşliğinde alandan ayrıldı. John, bu akşam Ankara Arena'da vereceği konserde başkentli hayranlarının karşısına çıkacak.