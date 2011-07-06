T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ELTON JOHN ANKARA'DA  ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 18:52

-ELTON JOHN ANKARA'DA  ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci ''Sir'' unvanlı Elton John, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere Ankara'ya geldi.  Özel uçakla Ankara'ya gelen John'u, önemli konukların kullandığı CIP kapısında Primeclass personeli çiçeklerle karşıladı. Personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren John, özel korumalarının bulunduğu eskortlar eşliğinde alandan ayrıldı.  John, bu akşam Ankara Arena'da vereceği konserde başkentli hayranlarının karşısına çıkacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24