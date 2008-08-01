Elton Brand Philadelphia'da

Tempo24-



Golden State Warriors'un yıldız oyun kurucusu Baron Davis'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Los Angeles Clippers'da, All-Star forvet Elton Brand takımdan ayrılma kararı aldı.



Geçen yıl sakatlığı nedeniyle sezonun sadece son 6 maçında forma giyebilen Brand, kontratının son yılındaki opsiyonu kullanıp serbest kalmıştı.



Baron Davis'in Clippers ile anlaşmasının ardından, Brand'in takımıyla sözleşme yenilemesi bekleniyordu ancak yıldız oyuncu, Philadelphia 76ers'ın cazip teklifine "hayır" diyemedi.



Brand'e önümüzdeki 5 yıl için 82 milyon dolar ödeyecek olan Sixers, böylece önemli bir açığını kapatmış oldu.



Bu Arada Clippers, geçen yıl kariyer sezonunu geçiren Corey Maggette'yi de kaybetti.



Oyun kurucusu Baron Davis'in Clippers'ın yolunu tutmasının ardından, Golden State Warriors Maggette ile anlaşma sağladı.



Maggette'nin Warriors'tan 5 yıl için 50 milyon dolar civarında para alması bekleniyor.



Maggette geçen yıl, 22.1 sayı - 5.6 ribaunt ve 2.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

