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Bilim / Teknoloji

Elon Musk’ın Atatürk hayranlığı devam ediyor; işte yeni paylaşımı

Musk, ülkesine dönmesinin ardından da Twitter’da Atatürk’ün sözünü paylaştı

10 Kasım 2017 04:58

Paypal’ın kurucusu, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ülkesine dönmesinin ardından da Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili paylaşımlar yapmaya devam etti. Çarşamba günü Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen ve ardından da Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakan Musk, dün Instagram’a eklediği fotoğrafı bugün de Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Musk, sonrasında da Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin” sözlerini alıntıladı. 

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la br araya gelen Musk, Külliye’deki görüşme sonrasında Anıtkabir’e gitmişti. Anıtkabir’in avlusunda gün batımını ve Ankara manzarasını arkasına alarak çekindiği fotoğrafını “Atatürk Anıtkabir” notuyla Instagram hesabında yayınlayan Musk, sonrasında ise Atatürk’ün mozolesinin bir fotoğrafını koyarak altına şu notu düşmüştü:

“Çiçekleri ben yerleştirdim.

Üç kırık kaburga

Delinmiş bir akciğer

Ve yine de savaştı

Yurtta sulh,

Dünyada sulh için.”

Instagram’a Türkiye’den eklediği fotoğraflar 1.5 milyona yakın beğeni alan Musk’ın Atatürk paylaşımı da 50 bine yakın RT aldı.

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