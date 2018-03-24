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Bilim / Teknoloji

Elon Musk'a Facebook hesaplarını sildiren Türk Twitter kullancısı kim?

"Adamsan Facebook'u silersin"

24 Mart 2018 15:00

SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin CEO’su olan Elon Musk, milyonlarca kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığının ortaya çıkmasının ardından, şirketlerinin Facebook hesaplarını kapattı. Musk’ın, Tesla ve SpaceX’in Facebook hesaplarını Türk bir Twitter kullanıcısından gelen “Eğer adamsan SpaceX’i silersin” mesajından sonra kapatması, sosyal medyada gündem oldu. 

Milyonlarca kullanıcının özel bilgilerinin siyesi kampanyalarda kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan kampanyaya destek veren WhtsApp’ın kurucularından Brian Acton’ın “Zamanı geldi. #Facebookusilin” mesajına “Hangi Facebook” cevabını veren Musk’a, ‘@serdarsprofile’ isimli Türk bir kullanıcı, “Adamsan Facebook’u silersin" diye meydan okudu. Bunun üzerine, “Bir hesaba sahip olduğumuzu bilmiyordum, yapacağım” yazan Musk, Tesla'nın da Facebook sayfası olduğunu belirterek, “Bu da silinmeli değil mi” diye soran başka bir kullanıcıya da “Tabii ki, zaten ezik görünüyor” cevabını verdi. 

Musk’ın yorumlarının ardından, 2.5 milyondan fazla takipçisi olan hesaplar Facebook’tan kaldırıldı . 

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