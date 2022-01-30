Elon Musk, uçuşlarını takip eden Twitter hesabının yöneticisi gence kapatması için 5 bin dolar teklif etti

Tesla CEO’su Elon Musk, özel uçuşlarını takip eden bir Twitter hesabı kuran 19 yaşındaki gence hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etti.

Protocool’e konuşan Jack Sweeney, bir ünlünün uçağa bindiği ve indiği anda otomatik olarak tweet atan 15 uçuş takip hesabı yönettiğini söyledi.

Sweeney, en çok takipçisi olan hesabının Elon Musk’ın uçuşlarını takip ede olduğunu söyledi. Hesabın popülerleşmesiyle, Tesla CEO’su Elon Musk, gence mesaj gönderdi.

Musk’ın hesabı kapaması karşılığında Sweeney’e beş bin dolar teklif ettiği belirtildi.

Sweeney’nin yanıtı ise şöyle oldu: “Bunu 50 bin dolar yapma şansımız var mı? Üniversite için büyük bir destek olur ve belki araba almamı da sağlar.”

Sweeney, son olarak Elon Musk’ın kendisine Tesla’da staj imkanı sağlaması durumunda hesabı para almadan sileceğini de söyledi. Sweeney, Musk’ın henüz bu mesajı görmediğim belirtti.