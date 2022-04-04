Elon Musk Twitter'dan hisse aldı

Bloomberg, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'ın yüzde 9,2'lik pasif hissesini satın aldığını duyurdu.

Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre Twitter'ın yüzde 9,2'lik pasif hissesini alan Elon Musk, sık sık kendisini gündeme taşıyan açıklamalarını yaptığı ve aktif olarak kullandığı Twitter'ın hisse ortağı oldu.

Musk'un aldığı payın, Twitter’ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2,8 milyar dolardan fazla değere sahip olduğu belirtiliyor.

Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş kaydetti.