Elon Musk: Trump'a Twitter yasağı aptalca, kaldıracağım

Twitter'ı satın alan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen aptalca" diye nitelendirerek kaldıracağını söyledi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki yasağını kaldıracağını açıkladı. Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak nitelendiren Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Financial Times'ın düzenlediği Otomobilin Geleceği konferansında konuşan Musk, Trump'ı Twitter'dan yasaklama kararının eski başkanı susturmadığını, aksine sağcı insanlar arasındaki görüşlerini güçlendirdiğini söyledi. Musk, yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen aptalca" olarak nitelendirdi.

Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskının ardından Twitter ve başka birçok platformda yasaklandı. Twitter, kararında "şiddeti daha fazla kışkırtma riski" olduğunu savundu.