Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına izin verilmediği için şirketin genel merkezini taşıyor

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, Tesla fabrikasının açılmasına Koronavirüs önlemleri yüzünden izin verilmediği için şirketin genel merkezini California eyaletinden taşıyacağını duyurdu.

Fabrikanın bulunduğu Alameda County ilçesine de dava açacağını belirten Musk, fabrikanın Teksas eyaletine taşınması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Musk, daha önce ABD'de Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin anayasaya aykırı ve "faşistçe" olduğunu öne sürerek "Amerikalılara kahrolası özgürlüklerini geri verin" demişti.

Musk, CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda, "İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika'ya getiren ya da Amerika'yı inşa ettiği değerlere aykırı" diye konuştu.