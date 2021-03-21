Elon Musk, "Tesla araçları Çin'de casusluk için kullanılıyor" iddiasına yanıt verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketinin elektrikli araçlarının "Çin'de casusluk için kullanıldığı" iddiasını yalanladı. Musk, "Araçlar Çin'de casusluk için kullanılsaydı Tesla kapatılmış olurdu" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, Çin ordusunun tesislerinde Tesla araçlarını "casusluk şüphesiyle" yasaklamasının ardından şirketin CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi.

Çin'de bir iş dünyası forumuna video bağlantısıyla konuşan Musk, bir işletme bir hükûmet için casusluk yaparsa bunun söz konusu şirket için olumsuz etkileri olacağını söyledi. Musk "Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de ya da başka bir yerde araçlarını casusluk için kullansaydı kapatılırdı" dedi.

Çin, ABD'den sonra Tesla için ikinci en büyük pazar durumunda. 2020 yılına şirketin küresel satışlarının dörtte biri Çin'de gerçekleşti.