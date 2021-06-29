Elon Musk, uydu interneti projesi Starlink'in maliyetinin 30 milyar dolar olabileceğini söyledi

Tesla CEO'su Elon Musk, toplam yatırım maliyetlerini 20 milyar dolar ile 30 milyar dolar arasında tahmin ettiği uydu interneti projesi Starlink girişiminin hızla büyüdüğünü söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Mars'ı kolonileştirmeyi amaçlayan roket gemisi girişimi SpaceX'in kurucusu Musk, Starlink'in önemli miktarda pozitif nakit akışı elde etmeden önce ön yatırım maliyetlerinin 5 ila 10 milyar dolar arasında olacağını söyledi.

Uzak bölgelerde yaşayan insanlar için yüksek hızlı bağlantı sunan uydu Starlink, şimdiden bir deneme hizmeti sunuyor ve küresel kapsamayı hedefliyor.

Toplam müşteri sayısının 69 binden önümüzdeki 12 ay içinde yarım milyona ulaşacağını tahmin eden Musk, birçok ülkede faaliyet gösteren 1500'den fazla uyduya sahip.

Projeye şüpheyle yaklaşanlar, uydu internetin uygulanabilir bir iş modeli geliştirip geliştiremeyeceğini sorguluyor. Çünkü hedeflediği ana pazar, uzak bölgelerde yaşayan ve büyük ön yatırım maliyetlerini karşılayamayacak kadar az sayıda.