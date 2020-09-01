Elon Musk servetine servet kattı, Zuckerberg'i geri bırakarak dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc.'in hisse senetlerinin hisse bölünmesinin yükselişini sürdürmesiyle birlikte Elon Musk'ın kişisel serveti, sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i geçti.

Bloomberght’nin haberine göre, hisse bölünmesinin ardındna Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk'ın serveti 115.4 milyar dolara yükseldi. Musk böylece sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i geçerek dünyanın 3’üncü en zengin kişisi haline geldi.

Musk Ağustos ayında listede dördüncü sıraya yeni yükselmişti, ancak Tesla hisseleri pandemiyle beraber teknoloji şirketlerine olan ilginin artmasıyla rekor üzerine rekor kırıyor. Tesla hisselerinin bu yıl yüzde 500 yükselmesiyle birlikte Musk'ın servetinde yüzde 87.8'lik oldukça hızlı bir yükseliş oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde birinci sırada 202 milyar dolar servetiyle Online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos birinci, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 125 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada.

Öte yandan Pazartesi günü, Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, L'Oreal SA'nın varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını olmuştu. Scott, Bezos ile boşandığı dönemde Amazon.com Inc.'in yüzde 4 hissesini almıştı. Bu hisselerin güncel değeri 66.4 milyar dolar civarında bulunuyor.