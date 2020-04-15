Elon Musk, Robotaxi projesi için yasal izinleri bekliyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2020 yılının sonuna kadar Robotaxi projesinin hayata geçmesini beklediğini söyledi.

tr.motor1.com'dan Ahmet Sardoğan'ın haberine göre; elektrikli ve kendi kendine giden araçlar üzerindeki atılımlarını sürdüren Tesla, bir süredir Robotaxi projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında Tesla Ağı adı verilen bir altyapıda işleyen araçların tamamen otonom bir şekilde taksi taşımacılığı yapması planlanıyor.

Telefonla çağrılabilecek

Kullanıcıların, akıllı telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulama vasıtasıyla en yakındaki Tesla markalı taksileri çağırabilecek. Çağrıyı alan araç, otonom sürüş sistemi yardımıyla yolcunun yanına gidecek.



Aldığı yolcuyu yine otonom sürüş sistemi aracılığıyla istediği yere götürecek olan Tesla, böylelikle tam otonom taksi hizmeti vermiş olacak. Tesla’nın ortak araç ağına araçlarını eklemek isteyen Tesla sürücüleri bunu kolaylıkla uygulama içinden yapabilecek ve bu sayede para kazanmaya başlayabilecek.

Tesla’nın yüzde 100 otonom sürüş özelliği kapsamında 1 milyon aracı içereceği belirtilen proje için Elon Musk 2020 yılının sonunu işaret etmişti.



Tesla’nın 2016 yılından itibaren ürettiği araçlara gelecek bir güncellemeyle aktif olması beklenen özellik ve bu sayede hayata geçirilecek olan Robotaxi projesi için ünlü CEO’yu endişelendiren bir husus var. O da yasal izinlerin henüz alınamamış olması.

Bir Twitter kullanıcısının Robotaxi projesi ile ilgili sorusuna yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk, "Kendi açımızdan işler yolunda ancak yasal izin süreci halen daha büyük bir muamma." ifadelerini kullandı. Musk, yine de projenin yıl sonuna kadar hayata geçebileceğine inandığını belirtti.