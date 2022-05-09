Elon Musk, Japonya'nın düşen nüfusuna işaret etti: Böyle devam ederse var olamaz

Tesla CEO’su ve Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Japonya’da düşen doğum oranlarına dikkati çekerek bu konuda bir adım atılmazsa ülkenin “var olamayacağını” söyledi. Musk, ülkenin daha fazla göç alması ve iş hayatı-özel hayat dengesinin iyileştirilmesi yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Twitter’ı geçen haftalarda 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Japonya’nın nüfusunun geçen yıl 644 bin düştüğüne ilişkin verileri değerlendirdi. Japonya nüfusu, son 11 yıldır düşüş yaşıyor.

Daha önce küresel nüfusun düşüşüne ilişkin endişelerini dile getiren Musk, Japonya’yla ilgili “Belli olanı tekrarlama riskiyle söylüyorum, doğum oranlarının ölüm oranlarını geçeceği bir şekilde durum değişmezse Japonya sonunda var olamayacak. Bu, bütün dünya için büyük bir kayıp olur” dedi.

Musk’ın tweeti üzerine bazı kullanıcılar, Japonya hükûmetini, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinde doğum oranlarını artırma konusunda yetersiz çabalamak konusunda eleştirdi.

Japonya nüfusu 2008 yılında pik yapmış, geçen yıla kadar ise 125 milyon düşmüştü.

Japonya’nın nüfusu aynı zamanda dünyanın en yaşlılarından biri olarak kaydediliyor. Hükûmet verilerine göre nüfusun neredeyse yüzde 29’u 65 yaşının üzerinde.