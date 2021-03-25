Elon Musk'ın "Tesla" açıklamasından sonra yükselen Bitcoin'de düşüş

Bitcoin fiyatları, Tesla CEO'su milyarder Elon Musk'ın yaptığı "Tesla" paylaşımının ardından yükselmişken, bugün düşüşe geçti.

Çarşamba günü Elon Musk’ın Bitcoin ile Tesla alınabileceğini açıklamasından sonra yükselen Bitcoin fiyatları, perşembe günü yüzde 1,8 düşüşle 53 bin dolar civarında işlem görüyor.

En büyük kripto para olan Bitcoin, yüzde 4,7 gerilemeyle son iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Bitcoin Mart ayı başındaki 61 bin 742 dolar zirvesine göre yüzde 15 aşağıda olmasına rağmen geçen yıla göre yüzde 700 yükseldi.

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