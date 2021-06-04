Elon Musk kırık kalp emojisi paylaştı, Bitcoin sert düştü

Tesla CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya hesabında Bitcoin sembolüyle birlikte kırık kalp emojisi paylaşmasının ardından, 39 bin dolar civarında seyreden bitcoin, yüzde 4 oranında değer kaybederek 36 bin dolara kadar geriledi.

Musk'ın yaptığı paylaşımda ayrılmış bir çiftin fotoğrafının üzerine bitcoin yazması ve yanına "kırık kalp" emojisi" koyması kripto paraları desteklemekten vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

2021 yılında inişli çıkışlı seyreden kripto para piyasası en son 7 Mayıs tarihinde toplam 2,5 trilyon doların üzerinde piyasa hacmine ulaşmıştı. En büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin doların üzerini görmüştü.

Daha sonra özellikle Çin gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerin kısıtlamaları ve düzenlemeleriyle 30 bin dolara kadar gerilemişti.

Daha öncede Musk bitcoin hakkında çeşitli spekülatif paylaşımlarda bulunmuş, bu anlamda kripto para yatırımcılarından tepkiler almıştı.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımı;