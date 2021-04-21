Elon Musk, "dünyanın en zengin ikinci insanı" unvanını moda devine bıraktı

Dünyanın en zengin insanları listesinde ikinci sırada yer alan Tesla'nın kurucusu Elon Musk unvanını kaybetti. Serveti 176.3 milyar dolar olan Louis Vuitton, TiffanyCo, Christian Dior ve Fendi gibi markaların sahibi LVMH'nin Genel Müdürü Bernard Arnault, dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Forbes'un "gerçek zamanlı milyarderler listesi"ne göre, moda devi LVMH CEO'su Bernard Arnault'nun serveti Tesla, SpaceX ve Boring Company'i yöneten Musk'ı geçti.

Louis Vuitton, Tiffany&Co, Christian Dior, Fendi, Moet&Chandon ve Hennessy gibi dünya markalarının arasında bulunduğu 70'den fazla markayı bünyesinde toplayan LVMH CEO'su Arnault'un varlığı 176,3 milyar dolara yükseldi. Musk'un geliri ise 174,6 milyar dolarda kaldı.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olarak ilk sırada yer alıyor.