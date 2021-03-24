Elon Musk, Bitcoin ile Tesla satın alınabileceğini açıkladı

Tesla CEO'su milyarder Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı. Musk, diğer ülkelerde bu uygulamanın daha sonra başlayacağını belirtti.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Geçtiğimiz ay Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını ve yakında Bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.

Elon Musk, Tesla'nın kendi Bitcoin düğümünü node çalıştırdığını ve yapılacak işlemlerin açık kaynaklı bir yazılım üstünden gerçekleştirileceğini söyledi.

Şu an için yalnızca ABD ile sınırlı olan Bitcoin uygulamasının, gelecekte diğer ülkelere de yayılması planlanıyor.