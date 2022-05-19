Elon Musk: Artık Demokratlar'ı desteklemiyorum; Cumhuriyetçi Parti'ye oy vereceğim

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Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’de artık Cumhuriyetçi Parti’yi destekleyeceğini söyledi. Musk, bu açıklamasından sonra kendisine siyasi saldırılar gelmesini beklediğini de ekledi.

Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifle gündemde olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’dan yazdığı paylaşımda “Geçmişte Demokrat Parti’ye oy verdim çünkü onlar (genellikle) en nazik partiydi.” dedi.

Desteğini sürdürmeyeceğini söyleyen Musk “Ancak artık bölünme ve nefret partisi hâline geldiler bu nedenle artık onları destekleyemem. Cumhuriyetçi Parti’ye oy vereceğim” dedi.

Musk sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi bana yönelik kirli kampanya hamlelerini izleyin. Gelecek aylarda bana yönelik siyasi saldırılar dramatik bir biçimde artacak”

Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ı elektrikli araç şirketi Tesla’yı küçümsemekle suçlamış, son zamanlarda sık sık eleştirmişti. Musk, son olarak evini ve şirket merkezini California’dan eyalet gelir vergisinin alınmadığı Texas’a taşımıştı.