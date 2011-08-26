Elmastan oluşmuş gezegen bulundu

T24 - Dünya'dan 4 bin ışık yılı uzaklıkta elmastan oluştuğu düşünülen bir gezegen tespit edildi.



Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan uluslararası gökbilimci ekibi, Samanyolu galaksisindeki eski ve büyük bir yıldızın, zamanla elmastan gezegene dönüştüğünü ortaya çıkardı.



CHA'nın haberine göre, bu 'mücevher' dünya, bizim Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'den daha büyük...



ABD, Avustralya, Almanya, İtalya ve İngiltere'den bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibinin tespitlerine göre, gezegen çok yoğun bir kütleye sahip ve büyük ölçüde karbondan oluşuyor. Yoğunluğundan dolayı karbon zamanla kristalleşti ve gezegenin jeolojik yapısı elmasa dönüştü.

Ölü bir yıldızın kalıntıısı



Ekibin başındaki Profesör Matthew Bailes, "Gezegenin tarihi süreci ve inanılmaz yoğunluğu, bize onun geçmişi ve şu andaki durumu hakkında ipuçları veriyor" dedi. Bailes ve ekibine göre, elmas gezegen, dış tabakalarını ve gücünü kaybetmiş ölü yıldız (pulsar) PSR J1719-1438'in kalıntısı.



Elmas gezegen, PSR J1719-1438'in etrafındaki dönüşünü 2 saat 10 dakikada tamamlıyor. İki gök cismi arasındaki mesafe ise sadece 600 bin kilometre. Nötron yıldızları da denen pulsarlar, sadece 20 kilometre çapındaki bir alanda, 1 saniyede yüzlerce kez dönerek, radyasyon ışınları yayıyor.



Bu ışınların Dünya'ya ulaşması sayesinde elmas gezegen Avustralya, İngiltere ve Hawaii'deki dev teleskoplar tarafından belirlenebildi. Araştırma sonuçları bilim dergisi Science'ta yayınlandı.



