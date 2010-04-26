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Ekonomi

Elmas üretimi ihtiyacı karşılamıyor

Dünyanın en büyük elmas üreticisi De Beers, elmasın tükenmekte olduğunu, elindeki elmas yataklarının ömrünü uzatmak için üretimi azalttığını duyurdu.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünyanın en büyük elmas üreticisi De Beers, elmasın tükenmekte olduğunu, elindeki elmas yataklarının ömrünü uzatmak için üretimi azalttığını duyurdu.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, De Beers’in elmas üretimini kısmasıyla önümüzdeki 5 yıl içinde ham elmas fiyatlarında en az yüzde 5 oranında artış meydana gelebilecek.

De Beers, 2011 yılından itibaren üretimini 8 milyon karat azaltarak yılda 48 milyon karattan 40 milyon karata indirecek.

Dünyanın en büyük elmas yatakları De Beers’in Afrika’daki iki maden ocağı ile Rusya’daki Alrosa madenlerinde bulunuyor. Son 20 yılda bu yataklar kadar zengin olan yeni bir yatak bulunamadı.

De Beers’in müdürü Gareth Penny Financial Times’a yaptığı açıklamada, “İlerde piyasanın ihtiyacını karşılamak için üretimi yeniden 49 milyon karata çıkartır mıyız? Elmaslar azalmakta olduğu için, doğanın doğru dürüst korunması gereken bir hazinesidir. İşin aslı, üretim talebi karşılayamamaktadır ve önümüzdeki 15 yıl içinde de bu durum çok daha hissedilir hale gelecektir” dedi.

De Beers dünya ham elmas satışının yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.

Elmas sektörü için sert geçen bir yıldan sonra, 2009 yılında zarar ettiğini açıklayan De Beers’in, önümüzdeki 5 yıl içinde arz-talep arasındaki dengesizlikten faydalanarak kar etmesi bekleniyor.



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