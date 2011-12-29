-Elmander önde İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Galatasaray Kulübü'nün Facebook sayfasında taraftarlara yönelik düzenlenen ve sezonun ilk yarısında en beğenilen futbolcunun sorulduğu ankette, Johan Elmander açık ara önde gidiyor. ''Sizce, sezonun ilk yarısında en iyi performansı gösteren futbolcumuz kimdi?'' sorusunun yöneltildiği ankete kulübün Facebook sayfasında devam edilirken, İsveçli golcü Johan Elmander, taraftarların en fazla tercih ettiği isim oldu. Ankette şu ana kadar 4 bin 929 oy alan Elmander, diğer oyunculara önemli bir fark atmayı başardı. Elmander'i bin 428 oyla Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bin 418 oyla da Brezilyalı savunma oyuncusu Felipe Melo takip etti. Ankette taraftarların oy verme işlemi devam ediyor.