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Spor

ELMANDER İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 23:00

-ELMANDER İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'tan transfer ettiği İsveçli futbolcu Johan Elmander, İstanbul'a geldi.  THY ait uçakla Göteborg'dan eşi Amanda ve 6 aylık bebekleri Lily ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Elmander, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve iyi bir şehre geldiğini söyledi. Havalimanında bir grup taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Elmander, birlikte fotoğraf çektirdiği taraftarların formalarını da imzaladı. Aynı zamanda bugün doğum günü olan İsveçli futbolcu, daha sonra kendisini karşılamaya gelen Galatasaray Futbol Takımı İdari Menajeri Cenk Ergun ile birlikte kalacağı otele hareket etti.

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