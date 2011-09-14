-Elmander ile Hakan takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, futbolcuların ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptıkları belirtildi. Johan Elmander ve Hakan Balta'nın takımla çalışmalara başladıkları açıklanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlanmasının ardından sol arka adalesinde birinci derecede zorlanma ve ödem tespit edilen Çağlar Birinci ile sol kasık adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Servet Çetin'in günü tedaviyle geçirdikleri aktarıldı. Öte yandan, izinli olan İspanyol oyuncu Albert Riera antrenmanda yer almadığı duyuruldu. Galatasaray takımı, yarın basına kapalı olarak yapacağı çalışmayla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.