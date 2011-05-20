-ELMANDER GALATASARAY'DA İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bolton'da forma giyen İsveçli golcü Johan Elmander ile anlaştıklarını açıkladı. Ünal Aysal, NTV Spor kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, ''Johan Elmander ile anlaştık. Yarın SPK'ya da bildireceğiz'' dedi. Aysal ayrıca, Fransa'nın Olimpique Lyon takımında oynayan bir diğer İsveçli oyuncu Kim Kallström'le de görüştüklerini ve almak istedikleri bir isim olduğunu aktardı.