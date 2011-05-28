-ELMANDER: GALATASARAY'A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bolton Wanderers'tan transfer ettiği İsveçli futbolcu Johan Elmander, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen İsveçli futbolcu, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, ''Galatasaray'ı uzun zamandır tanıyan bir insanım. O yüzden teklif beni çok mutlu etti. Menajerimle bağlantı kurularak, pazarlıklar yapıldı. Sonuçta şu anda buradayım ve inanılmaz mutluyum'' dedi. Elmander, Galatasaray'a gelmesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın da etkili olduğunu vurgulayarak, ''Buraya gelmemde yeni stadın çok büyük bir rolü oldu. Bu konuda bir araştırma yaptım, stadın resimlerine, görüntülerine baktım. Dolu olduğu zaman inanılmaz bir stat. Bu da bir futbolcu için çok önemli'' ifadesini kullandı. -''SİSTEM OYUNCUSUYUM''- Forvet mevkisinde forma giyen İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon eski takımı Bolton Wanderers'ta 6 ayda 10 gol attığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Daha sonra pozisyonum biraz orta sahaya kaydı ve buna bağlı olarak işler biraz zorlaştı. Ama genel anlamda bakıldığında sistem ve takım oyuncusuyum. Çünkü bir futbolcu bazen gününde olmayabilir, bu çok normal. Ama bir futbolcu gününde değilse bile en azından taraftarı için, kulübü için koşup, mücadele etmeli. Ben de öyle bir futbolcuyum. Kesinlikle oynadığı takım için ilk dakikadan sonuna kadar elinden geleni yapan bir futbolcuyum. Günümde olmasam bile koşan, mücadele eden bir insanım. Premier Lige bakıldığı zaman en fazla koşan forvetlerden biriyim. O yüzden sistem ve takım oyuncusu diye nitelendirebilirim kendimi.'' -''FATİH TERİM ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR''- Bolton Wanderers teknik direktörü Owen Coyle ile iyi anlaştığını belirten Elmander, şunları söyledi: ''Kendisiyle yeniden doğdum diyebilirim. Çünkü bir hocanın oyuncuya güvenmesi çok önemlidir. Onun da bana güveni tamdı. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Fatih Terim'e gelince kendisi hakkında bir araştırmaya yapmaya, fazla bir şey söylemeye gerek yok. Dünya çapında tanınan, Türk Milli Takımı ve Galatasaray ile yaptıkları ortada olan bir hoca. Çok iyi bir teknik direktör. Bir an önce onunla buluşup, tanışıp ve onun için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.'' -''9 NUMARALI FORMAYI GİYECEĞİM''- Johan Elmander, sarı-kırmızılı takımda 9 numaralı formayı giyeceğini ifade etti. İsveçli futbolcu, duran toplarda da etkili olduğunu vurgulayarak, yeni takımında frikiklerden gol bulmayı umduğunu söyledi. -TERİM İLE BİR ARAYA GELDİ- Johan Elmander, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi. Kulüp başkanı Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezen İsveçli futbolcu, burada bir araya geldiği Terim ile bir süre sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.