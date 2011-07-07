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Spor

ELMANDER: AVRUPA'YA GİTMEMİZ GEREKİYOR  İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 02:27

-ELMANDER: AVRUPA'YA GİTMEMİZ GEREKİYOR  İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Galatasaray'ın yeni transferlerinden Johan Elmander, önümüzdeki sezon daha iyi mücadele edip, mutlaka Avrupa kupalarına gitmeleri gerektiğini söyledi. Galatasaray TV'de yayınlanan ''Kamp Günlüğü'' programına katılan İsveçli futbolcu, geride kalan sezonun sarı-kırmızılı takım için iyi geçmediğini ancak artık geçmişi fazla düşünmemeleri gerektiğini belirterek, ''Önümüzdeki sezon daha iyi şeyler yapıp daha iyi performans sergileyip mutlaka Avrupa'ya gitmemiz gerekiyor. Galatasaray gibi çok büyük bir camiada oynuyorsunuz. Beklentilerin fazla olması tabii ki doğal. Şu ana kadar saha içinde yaptığım gözlemlerde iyi bir kadroya sahibiz. O yüzden güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum'' dedi. Johan Elmander, Galatasaray'da kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Buraya ilk geldiğim günden beri bütün futbolcuların bana yaklaşımı çok olumlu. Sadece futbolcuların değil bütün çalışanların bana yaklaşımı çok olumlu. İnsanlar birebir ilişkiye çok açık. Çok dürüst insanlar. Beni çok iyi karşıladılar. Takımla antrenmanlara başlayınca mutlaka daha değişik oluyor. O havayı daha iyi hissediyorsunuz. Grubun içine daha fazla katılmış oluyorsunuz. Gözlemlediğim kadarıyla çok olumlu çok pozitif bir topluluğa sahibiz.''  Forvet mevkisinde forma giyen Elmander, mücadeleci bir yapısı olduğunu dile getirerek, ''Ben karakter olarak mücadele etmeyi seven, presi seven bir oyuncuyum. Çünkü normal futbol oynuyorsunuz, bazen gününüzde olmayabilirsiniz, çok fazla top tutamayabilirsiniz, topla çok fazla olumlu şeyler yapmayabilirsiniz ama hiç olmazsa son düdüğe kadar, takım için mutlaka mücadele etmeniz gerekiyor. Benim için de zaten önemli olan bu ve takımın başarısıdır. Bu yüzden şunun garantisini verebilirim, kötü oynasam bile mutlaka o presi yapacağım ve mücadele edeceğim'' diye konuştu.  

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