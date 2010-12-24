-ELMADAĞ'DAKİ SİS KAZALARINDA 21 YARALI ELMADAĞ (A.A) - 24.12.2010 - Ankara-Samsun yolunun Elmadağ bölümündeki 4 ayrı noktada meydana gelen kazalarda 21 kişi yaralandı. Araçların çekildiği karayolu tamamen trafiğe açıldı. Elmadağ-Hasanoğlan arasında sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanma dolayısıyla çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışının güç koşullarda sağlandığı karayolu, ekiplerin araçları çekmesiyle çift yönlü olarak tamamen açıldı. Bu arada yolda meydana gelen kazalarda yaralanan ve aralarında 8 öğrencinin bulunduğu 21 kişi Elmadağ Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.