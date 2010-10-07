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ELMADAĞ'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI ELMADAĞ (A.A)

07 Ekim 2010 10:50

-ELMADAĞ'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI ELMADAĞ (A.A) - 10.07.2010 - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme  trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Serdar Codal yönetimindeki 06 LGT 57 plakalı midibüs, Kırıkkale-Ankara yolunun Elmadağ Kayadibi Mahallesi yakınlarında, aynı yöne seyreden Hasan Akbal yönetimindeki 06 GNK 37 plakalı otomobile çarptı. Kemal Akdoğan yönetimindeki 38 UE 903 plakalı un yüklü tır da bu araçlara çarptı.  Kazada, sürücüler, otobüste bulunan Ramis Yıldız ve Salih Demirdelen ile kick boks hakemleri Ömer Naci Bektaş ve Özlem Akdemir yaralandı. Yaralılardan Yıldız ve Demirdelen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı, diğer yaralılar ise Elmadağ Devlet Hastanesi ile Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar Codal'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Tırın iş makinesi yardımıyla kaldırılmasından sonra yol ulaşıma açıldı.

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