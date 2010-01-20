Elmadağ rampaları trafiğe açılıyor

T24-Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerinde bulunan ve inşası 2 yıldır devam eden Elmadağ rampaları hizmete açılacak.





Alınan bilgiye göre, Ankara çevre yolundan başlayıp Kırıkkale çevre yolunda sona eren, 78 kilometre uzunluğa sahip Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu, 43 ili Başkente bağlıyor.

İnşaasının 71 kilometresi projeli olarak tamamlanan yol için toplam 196 milyon TL harcama yapıldı.

Bu yol üzerinde bulunan ve halk arasında “ölüm rampaları” olarak adlandırılan Elmadağ rampalarının inşaatına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2008 yılı Ocak ayında başlanmıştı. Yolun bir kısmı ve bu güzergah üzerinde bulunan 300 metre uzunluğunda, 48 metre yüksekliğindeki Elmadağ Viyadüğü 2x3 şerit olarak Kurban Bayramı öncesi hizmete açılmıştı.

Diğer eksikliklerin de tamamlanmasının ardından 11 kilometrelik 2x3 şeritli yol ile viyadükten oluşan Elmadağ rampaları, hafta sonu düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılışın, Başbakan Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, yeni rampaların hizmete girmesiyle yol kapasitesinin yüzde 60 artacağını, böylece sürücülerin buradaki mesafeyi eskisine oranla yarı yarıya daha kısa sürede kat edebilecekleri belirtti.

Yeni yolun, yakıtın da aralarında bulunduğu taşıt işletme giderlerinde ortalama 60 milyon TL tasarruf sağlayacağı, böylece viyadük maliyetini 2 yılda amorti edebileceği kaydedildi.