T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ELMA AĞACI MEVSİMİ ŞAŞIRDI ESKİŞEHİR (A.A)

18 Eylül 2010 17:54

-ELMA AĞACI MEVSİMİ ŞAŞIRDI ESKİŞEHİR (A.A) - 18.09.2010 - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir elma ağacı çiçek açtı. İlçeye bağlı Yukarıkepen köyünde yaşayan Haşim Söker'e ait elma bahçesindeki bir elma ağacı çiçek açtı. Bembeyaz çiçekler içindeki ağaç görenleri şaşırttı. İlçede görev yapan ziraat mühendisleri elma ağacının eylül ayında çiçek açmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek, ''Ağacın sonbaharda çiçek açması doğanın dengesinin bozulduğunun işaretidir'' dedi. Yukarıkepen köyü sakinleri de ağacın çiçek açmasının kıtlık ve kuraklık alameti olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24