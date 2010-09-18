-ELMA AĞACI MEVSİMİ ŞAŞIRDI ESKİŞEHİR (A.A) - 18.09.2010 - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir elma ağacı çiçek açtı. İlçeye bağlı Yukarıkepen köyünde yaşayan Haşim Söker'e ait elma bahçesindeki bir elma ağacı çiçek açtı. Bembeyaz çiçekler içindeki ağaç görenleri şaşırttı. İlçede görev yapan ziraat mühendisleri elma ağacının eylül ayında çiçek açmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek, ''Ağacın sonbaharda çiçek açması doğanın dengesinin bozulduğunun işaretidir'' dedi. Yukarıkepen köyü sakinleri de ağacın çiçek açmasının kıtlık ve kuraklık alameti olduğunu ifade etti.