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Yaşam

Elli kuruşu olmadığı için otobüse alınmayan öğrenci tecavüze uğradı!

Tecavüzcü Moran bölgeye yaklaşan polis aracını görüp paniğe kapıldı ve kızın kurtarıcısı gibi davranıp polise parkta yaralı bir kız gördüğünü söyledi

08 Haziran 2012 19:06

İngiltere’de 50 kuruş eksiği olduğu için bilet alamayan kız öğrenci otobüse alınmadı. Eve yürümek zorunda kalan genç kız ‘vahşi’ bir saldırıya uğradı. Dava sonuçlanırken polis olayla ilgili detayları açıkladı.

İngiltere’nin Nottingham şehrinde yaşayan hukuk öğrencisi sabaha karşı eve dönmek için otobüse binmek istedi. Fakat bilet için 50 kuruş eksiği vardı.Şoför kızın yalvarmasına aldırmadı ve yoluna devam etti. Evine dönmeye çalışan kız “vahşi” bir saldırıya uğradı.

Aylarca İngiltere gündemini meşgul eden dava dün sonuçlanırken saldırgan Joseph Moran suçlu bulundu.

Geçen Aralık ayında gerçekleşen olayda 22 yaşındaki kız evine dönmek için 1,6 kilometrelik yolu yürürken korkunç bir saldırıya uğradı. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu saptanan Joseph Moran kıza tecavüz etti ve onu feci şekilde dövdü.

Moran bölgeye yaklaşan polis aracını görüp paniğe kapıldı ve kızın kurtarıcısı gibi davranıp polise parkta yaralı bir kız gördüğünü söyledi. 19 yaşındaki saldırgan gerçekleştirdiği "vahşi" olayı daha fazla gizleyemeyince polis tarafından yakalandı.

Dün sonuçlanan davada Moran tecavüz suçundan hüküm giyerken polis olaydaki bazı detaylar konusunda açıklama yaptı.

 

‘Kız şoföre 8 dakika boyunca yalvardı’

 

Davaya bakan yetkililerden biri olan dedektif Rob Griffin sokak kamera kayıtları incelendiğinde kızın 8 dakika boyunca otobüs şoförüne kendisini alması için yalvardığının görüldüğünü söyledi.

Griffin sözlerine şöyle devam etti:

“Bir açıdan düşündüğünüzde otobüs şoförünü de suçlu bulabilirsiniz. Fakat o kız olmasa Moran bir başkasına saldıracaktı. Dolayısıyla bu olaydaki tek suçlu Moran’dır.

Kıza 50 kuruş vermeyen otobüs yolcuları da var tabii. Şimdi olanları öğrendikten sonra 50 kuruşu eminim ki o gece kıza verirlerdi.”

 

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