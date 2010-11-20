'Elleyerek' arama tacize döndü

T24 - Amerika’da havalimanı güvenlik görevlilerine verilen ‘elleyerek’ arama yetkisinin kötüye kullanıldığını savunan ABD’li yolcular taciz davaları açmaya başladı.











ABD’deki havalimanlarında artırılan güvenlik önlemlerine tepkiler isyana dönüştü! Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri “elleyerek” arama yetkisi vermişti. Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu. Ancak görevlilerin bu yetkiyi haksız ve abartılı şekilde kullandığı iddiaları yolcuları ayağa kaldırdı ve bu hafta ilk davalar açıldı. St. Louis’ten Chicago’ya iş nedeniyle uçacak olan Penny Moroney, havaalanında vücut tarayıcı bulunmadığı için elle arandı. Moroney, görevlinin kendisini taciz ettiğini söyledi.

U.S. Havayolları çalışanı Cathy Boss ise özel arama odasında kendisini arayan kadın polislerin gömleğini çıkartmasını söylediklerini, göğüs kanseri olduğu için alınan göğsünün yerine taktırdığı protez göğüslerini görmek istediklerini, durumun kendisini kötü hissettirdiğini anlattı. Boss bu sırada odada başka kişilerin de olduğunu mahkemeye başvurduğunu söyledi. Bir başka havalimanında ise erkek yolculardan birinin çıkan tartışmada polisi yumrukladığı öğrenildi.



