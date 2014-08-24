Elleriyle pedal çevirerek Hollanda'dan geldi, polis İstiklal'e giriş izni vermedi

Hollanda'dan elleriyle kullandığı bisikletle yola çıkan ve 88 gün sonra İstanbul 'a ulaşan omirilik felçli Funda Müjde dün Taksim Meydanı'na geldi. Kendisini karşılayan yüzlerce bisikletçi ile İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen Müjde ve arkadaşlarına polis izin vermedi. Uzun süren tartışmaların ardından bisikletliler Tarlabaşı Bulvarı'ndan Hollanda Konsolosluğu'na geçti.

Radikal’de yer alan habere göre, göçmen işçi bir babanın çocuğu olarak Hollanda’da büyüyen 52 yaşındaki Funda Müjde, Hollanda’da dizi ve tiyatro oyunculuğu, radyo programcılığı ve köşe yazarlığı yaptı. 2007 yılında Türkiye ’de geçirdiği bir trafik kazasının ardından felç oldu. Dava halen sonuçlanmadı.

Hollanda’dan Türkiye’ye göçün 50’inci yıldönümü vesilesiyle 28 Mayıs’ta Amsterdam’dan yola çıkan Funda Müjde, dün İstanbul'da ilk durağı olan Bakırköy'de sosyal medyada örgütlenmiş çok sayıda bisiklet kulübü ve bisikletsever tarafından karşılandı.

‘Giremezsiniz’

Buradaki karşılamanın ardından bisikletçiler Taksim Meydanı'na ulaştı. Amaçları İstiklal Caddesi'ni kullanarak Beyoğlu'ndaki Hollanda Başkonsolosluğu'na gitmekti. Ancak polis bisikletçilerin caddeye girişine izin vermedi. Dakikalarca süren tartışmaların ve konuşmaların ardından sonuç değişmedi. Müjde ve diğer bisikletçiler Tarlabaşı Bulvarı üzerinden konsolosluğun yolunu tuttu.

Funda Müjde, kendilerine engel olan polisin tutumuna karşı "Şöyle üzüldüm. Aslında yavaş yavaş gidebilirdik. Benim aslında bisikletim aynı zamanda tekerlekli sandalyem sayılır." dedi. Müjde’ye destek veren bisikletçiler, destek amacıyla tura katıldıklarını ancak polisin tutumu nedeniyle İstiklal Caddesine girişlerine izin verilmediğini anlattı.