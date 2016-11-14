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Elleri plastik kelepçeyle bağlanan kişi hastane bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti

14 Kasım 2016 23:06

Ankara'da, elleri arkadan 6 adet plastik kelepçeyle bağlı olan şahıs, Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Semt Polikliniği’ne ait bahçede ağaca asılı olarak bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, günün aydınlanmasıyla vatandaşlar tarafından fark edilen olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
 

Elleri 6 adet kelepçeyle bağlı bulundu
 

İlk incelemelerde, ceset üzerinde darp izlerine rastlanmadı. Ölen şahsın ellerinin, arkadan 6 adet plastik kelepçeyle bağlı olması şüpheye neden oldu.
Ceset, incelemelerin ardından cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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