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Yaşam

Elleri kelepçeliyken emniyetten kaçtı, arkadaşının evinde yakalandı

12 Ekim 2020 18:40

Antalya'da gözaltındaki şüpheli H.K., elleri kelepçeli, ayakları çıplak halde emniyet müdürlüğü binasından kaçtı. H.K., kaçtıktan 1 saat sonra arkadaşının evinde yakalandı.

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