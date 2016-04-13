‘Elleri cebinde’ olan Alman gazeteci: Mevlüt Yüksel bize soru bile sormadı!

A Haber’de yayınlanan Yaz Boz programının muhabiri Mevlüt Yüksel’in Alman ZDF kanalı önünde kanalın yöneticileri olarak iddia ettiği ve "gördüğünüz gibi elleri cebinde" şeklinde eleştirdiği kişi Alexander Stock, “Bizimle konuşmadı dahi. Hiçbir şekilde bir görüşme için bize bir soru sormadı” dedi.

Birgün’den Burak Atabay’a konuşan Stock, “Gazeteciler haber yapmada, tartışmada ve iddia etmekte bağımsız ve özgürlerdir” diyerek her koşulda basın özgürlüğünü savundu.

Olayın ise Mevlüt Yüksel’in bahsini ettiğini şeklinde gelişmediğini söyleyen Stock, Yüksel ile alakalı “Bizimle konuşmadı dahi. Hiçbir şekilde bir görüşme için bize bir soru sormadı. Tercüman vasıtasıyla kendisine görüşmenin bir izne tabii olacağı söylenildi. Ama buna rağmen bir talepte bulunulmadı” dedi.

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Ne olmuştu? Ne olmuştu?

Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili hazırladığı video ve ardından da komedyen Jan Böhmermann’ın ağır ifadeler içeren şiiri sonrasında A Haber televizyonu ZDF kanalı önünden haber yapmıştı.

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programı muhabiri Mevlüt Yüksel, Almanya'da ZDF binasının önünde yaptığı video haber sosyal medyada da alay konusu oldu.

Güvenlikçilerin kendisine müdahale etmesi için büyük çaba sarf eden muhabir beklediği gibi bir karşılık alamayınca, kanalın önünde duran çalışanların yanına giderek "gördüğünüz gibi elleri cebinde" ifadelerini kullandı.

Ancak tüm çabalara rağmen bir müdahale ile karşılaşmayan muhabir, "görüyorsunuz bu şekilde tavır sergiliyorlar. Bu mudur misafirperverlik" dedi.