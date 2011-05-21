Elleri çapraz tutmak acıyı azaltıyor

T24

Sonuçları Pain dergisinde yayımlanan araştırma 20 kişiyle gerçekleştirildi. Deneyler sırasında, katılımcıların eline lazer yoluyla iğne batması hissi verildi. Kişilerden hissettikleri acının derecesini belirtmeleri istendi. Deneye katılanların acıya verdikleri tepki elektroensefalograf yoluyla da ölçüldü. Sonuçlar, ellerini çapraz tutanların acı algısının daha zayıf olduğunu gösteriyor.Araştırmayı yürüten Doktor Giandomenico Iannetti, sonuçları şöyle açıklıyor: "Günlük hayatta, solumuzda kalan cisimlere dokunmak için sol elimizi, sağ taraftakilere dokunmak için ise sağ elimizi kullanıyoruz. Bu da, beyinde vücudun sağ tarafının ve sağ tarafımızda kalan dış dünyanın haritalarının aynı anda okunmasını ve dolayısıyla duyuların daha keskin olmasını sağlıyor."Iannetti, kolları çapraz bir biçimde tutmanın, bu iki haritanın aynı anda okunamamasına ve dolayısıyla dış etkilerin daha düşük algılanmasına yol açtığını söylüyor.Araştırmacılar, bu bulguların kronik ağrı çeken hastalarda kullanılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.