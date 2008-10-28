'Elle gol' cezası



Fiorentina'nın golcü futbolcusu Gilardino, Palermo maçında koluyla gol attığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.



İtalya Serie A'da geçtiğimiz Pazar günü Fiorentina'nın Palermo'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta 'mor menekşeler'in ilk golünü Gilardino atmıştı.



Televizyon görüntülerine bakılarak Gilardino'nun 20. dakikada attığı golde topa koluyla müdahale ettiği tespit edildi. Bunu üzerine İtalyan golcüye 'sportmenliğe aykırı hareketten' 2 maç ceza verildi.



Gilardino takımının 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, pozisyonu hatırlamadığını söylemişti.

