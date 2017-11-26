Eljero Elia ameliyat olacak!

Medipol Başakşehir Kulübü, Eljero Elia'nın Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından yapılan tedavilere beklenen yanıtı vermediği için ameliyat edileceğini açıkladı.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Mehmet Batdal, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz'ın da tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Eljero Elia'nın, 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.

Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut, Tunay, Chedjou ve Egemen'in tedavilerine de devam edilmektedir."(HaberTürk)