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Elizabeth'e 'Maşallah'

Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yaşını sorduğunu ve '85' cevabını alınca da 'Maşallah!' dediğini ifade etti.

11 Kasım 2010 02:00

T24- 'Chatham House Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ödül takdimi için merdivenleri duraksamadan çıkınca İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yaşını sorduğunu ve '85' yanıtına da 'Maşallah!' dediğini anlattı.





'Chatham House Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Londra dönüşü Kraliçe II. Elizabeth'le arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre Gül, ödül takdimi için hiç duraksamadan merdivenleri çıkan Kraliçe'ye yaşını sorduğunu ve '85' cevabını alınca da 'Maşallah!' dediğini ifade etti. Daha sonra da Elizabeth'e maşallah kelimesinin anlamını açıklamak durumunda kaldığını söyledi.

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