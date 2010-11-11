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'Chatham House Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Londra dönüşü Kraliçe II. Elizabeth'le arasında geçen bir diyaloğu anlattı. Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre Gül, ödül takdimi için hiç duraksamadan merdivenleri çıkan Kraliçe'ye yaşını sorduğunu ve '85' cevabını alınca da 'Maşallah!' dediğini ifade etti. Daha sonra da Elizabeth'e maşallah kelimesinin anlamını açıklamak durumunda kaldığını söyledi.