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Yaşam

Elizabeth Taylor'ın sanat koleksiyonu açık artırmada LONDRA (A.A)

08 Şubat 2012 02:02

-Elizabeth Taylor'ın sanat koleksiyonu açık artırmada LONDRA (A.A) - 07.02.2012 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada efsanevi oyuncu Elizabeth Taylor'ın sanat koleksiyonundan üç parça, yaklaşık 22 milyon dolara satıldı.  Christie's müzayede evi, Taylor'un Bel Air'deki evinin oturma odasını süsleyen Hollandalı izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un ''Saint-Remy Şapeli'' adlı tablosunun 16 milyon dolara alıcı bulduğunu açıkladı.  Taylor'ın babası Francis Taylor, Van Gogh'un bu eserini 1963 yılında londra'daki Sotheby's müzayede evinden 257 bin 600 dolara kızı için satın almıştı.  Açık artırmada Fransız ressam Edgar Degas'ın oto portresi ile Claude Pissarro'nun manzara resmi ise 6 milyon dolara satıldı.  Satılan üç tablo, Taylor'un koleksiyonundaki en değerli parçalar olarak kabul ediliyordu.  Elizabeth Taylor, geçen yıl mart ayında 790 yaşında hayata veda etmişti. 

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