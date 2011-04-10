-ELIZABETH TAYLOR'IN MÜCEVHERLERİ SATILIYOR NEW YORK (A.A) - 10.04.2011 - ABD'de geçen ay yaşama veda eden oyuncu Elizabeth Taylor'ın mücevherleri, sahip olduğu sanat eserleri, kıyafetleri ve bazı diğer eşyaları açık artırmaya çıkacak. Christie's müzayede salonundan yapılan açıklamada, "Taylor'ın tarihi koleksiyonunun" satışa sunulacağı belirtildi. Peyderpey yapılacak satışla ilgili ayrıntılar ve satışların tarihinin daha sonra açıklanacağı kaydedildi. Taylor, 23 Mart'ta Los Angeles'ta hayatını kaybetmişti.