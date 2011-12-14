-Elizabeth Taylor'ın elmas yüzüğü 8,8 milyon dolara satıldı NEW YORK (A.A) - 14.12.2011 - Hollywood'un menekşe gözlü güzeli Elizabeth Taylor'ın bir yüzüğü 8,8 milyon dolara (yaklaşık 16,5 milyon TL) satıldı. New York'taki Christie's müzayede salonunda yapılan açık artırmada, aktör Richard Burton'ın Taylor'a hediye ettiği 33,19 karatlık elmas yüzüğün Asya'dan birisi tarafından alındığı belirtildi, ancak alıcının ismi açıklanmadı. Yüzüğün 2,5 ila 3,5 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyordu. Artırmada, pop yıldızı Michael Jackson'ın Taylor'a verdiği bir bilezik de 194 bin dolara alıcı buldu. Bileziğe biçilen fiyat 30 bin ila 50 bin dolardı. Taylor, mart ayında Los Angeles'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti.