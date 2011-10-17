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Dünya

Elizabeth Taylor için anma töreni LOS ANGELES (A.A)

17 Ekim 2011 22:45

-Elizabeth Taylor için anma töreni LOS ANGELES (A.A) - 17.10.2011 - Amerikan sinemasının menekşe gözlü güzeli Elizabeth Taylor, Hollywood'da anıldı. Hollywood'daki Warner Bros. stüdyolarında dün düzenlenen anma törenine 400 kadar konuk katıldı. Mart ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Taylor'ı anma töreninin ev sahipliğini ünlü oyuncu Colin Farrell yaptı.  Törene, Michael Caine, Elton John ve Taylor'ın çocukları da katıldı. Törende konuşma yapanlar, Taylor'ın efsaneleşmiş güzelliği, espri anlayışı ve Hollywood'daki kariyerinden söz etti.

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