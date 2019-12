Elizabeth Taylor 79 yaşında hayatını kaybetti

T24

Hollywood'un 'Menekşe Gözlü' güzeli - FOTO GALERİ

California eyaleti Los Angeles kenti Cedars-Sniai Tıp Merkezi'nde şubatın ilk haftasından beri ağır kalp yetmezliğinden yatan Taylor, 20. yüzyılda Hollywood sinemasının altın çağının son büyük oyuncularındandı.



Medya temsilcisi Sally Morrison, 6 haftadır hastanede yatan Taylor'un son anlarında yanında çocukları Michael Wilding, Christopher Wilding, Liza Todd ve Maria Burton'un olduğunu belirtti.



10 torun, dört torun çocuğu olan Taylor, sekiz evliliğinin ikisini ünlü oyuncu Richard Burton (1925-1984) ile yaptı.



1993'te özel Oscar ödülü alan "Liz", çok renkli evlilik hayatıyla 60 yıldır dünya medyasının hep flaş konuları arasında yer aldı.



Elizabeth Taylor, "Kim Korkar Hain Kurttan: Who's Afraid of Virginia Woolf" ve "Butterfield 8" filmleriyle en iyi kadın oyuncu Oscarı kazandı.



İkinci evliliğinden olan oğlu Michael Wilding, ölümünde annesi için şöyle dedi:



"Annem tutkuları büyük aşkla ve mizahla yaşadı. Dünyamıza, bitmez tükenmez katkılarıyla bizlere hep ilham verecek."



Elizabeth Taylor kimdir?



Sinema dünyasının "Menekşe Gözlü" güzeli olarak adlandırılan Taylor, henüz 12 yaşındayken 1944'te Mickey Rooney ile (90) at sevgisi işlenen filmde rol aldı. Elizabeth Taylor, "Kim Korkar Hain Kurttan: Who's Afraid of Virginia Woolf" filmi ile 1966'da, 1960'ta "Butterfield 8" filmleriyle en iyi kadın oyuncu Oscarını kazandı.



Özel hayatıyla da gündemde olan Taylor, sekiz kere evlendi. Sekiz evliliğinin ikisini Galler'in İngiliz oyuncusu Richard Burton ile (1925-1984) yaptı, son evliliğinde tüm dünyayı salladı.



Kendisinden 20 yaş küçük, kadın dövmekten hapse giren, on parmağında poker kartı taşıyan inşaat işçisi Larry Fortensky ile 1991 yılında evlenen Taylor, nikah yeri olarak Michael Jackson'un Neverland Çiftliği'ni seçti.



Elizabeth Taylor, Reuters, Associated Press, Agence France Presse (AFP) gibi dünyanın büyük haber ajanslarına şu ilhamı veren flaşı attırmıştı:



"Elizabeth Taylor, 8. evliliğinde, Hazreti Süleyman'ın feraset ve dirayetini kullanarak kreatörlerin sundukları arasında gelinliğini nihayet seçti."